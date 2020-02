Homem desparece após viajar para Barcelos

Redação AM POST*

Rivaldo dos Santos Magalhães, de 40 anos, está desaparecido desde a manhã de 13 de fevereiro deste ano. Segundo a irmã dele, Adriana Silva, no dia em que desapareceu, por volta das 8h, o homem saiu da casa onde mora, situada na rua Airas Santiago, no bairro Nova Esperança, zona oeste da capital, informando à esposa dele que iria para o município de Barcelos (distante 399 quilômetros de Manaus). Desde então, não retornou para a residência dos familiares e nem manteve contato com eles.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92)98805-5349.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.