Homem é detido por deixar a própria mãe desnutrida e abandonada dentro de um quarto

Redação AM POST

Uma idosa, de 74 anos, foi resgatada por policiais após maus tratos do filho de 39 anos que morava com ela. O caso aconteceu no Distrito Federal.

Segundo a polícia, ela foi encontrada deitada em um colchonete, estava desnutrida e abandonada em um quarto escuro da própria casa. O suspeito do descaso, é o filho dela que se apropriava do dinheiro da mulher, a deixava com comida e água em potes no chão para a alimentação da mesma.

Policiais levaram a idosa ao Hospital Regional de Palatina onde ela segue internada, em estado de saúde estável.

O homem foi detido mas pagou uma fiança de R$ 5 mil e foi liberado.