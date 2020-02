Homem é morto durante troca de tiros com a polícia no Monte Horebe

Redação AM POST

Um homem, de identidade não revelada, foi morto durante troca de tiros com a polícia na madrugada desta sexta-feira (7) na invasão Monte Horebe, Conjunto Viver Melhor 2, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da polícia, o suspeito estava com outros criminosos armados ameaçando moradores da região, ao perceber o patrulhamento da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o criminoso atirou contra os PMs que revidaram e o acertaram. Com ele foram encontrados uma pistola calibre 40, marca Hogue Grips, numeração C9809, com seis munições.

Após ser atingido e ter os objetos apreendidos, o homem ainda foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. O material foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).