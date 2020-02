Homem é preso em flagrante após roubar celulares de duas mulheres no Armando Mendes

Redação AM POST*

Ricardo Márcio Lino de Oliveira, de 38 anos, foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (20/02), por roubar dois aparelhos celulares de uma mulher de 38 anos e da filha dela de 21 anos na rua H, bairro Armando Mendes, zona leste da cidade.

Conforme o delegado Antônio Rondon Júnior, que está respondendo interinamente pela titularidade do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências tiveram início logo após as vítimas formalizarem o Boletim de Ocorrência (BO) no prédio do 25° DIP. Segundo Rondon, o infrator abordou as vítimas na manhã de hoje, por volta das 6h30, no momento em que elas saiam de casa para o trabalho.

“Após tomarmos conhecimento da ação criminosa, identificamos o indivíduo por meio das câmeras de segurança da vizinhança, bem como a motocicleta utilizada por ele no momento do delito. Nos deslocamos ao local onde ele trabalha, em uma empresa situada na primeira etapa do bairro Distrito Industrial, zona sul, onde efetuamos a prisão e conseguimos recuperar os aparelhos celulares roubados”, explicou Rondon Júnior.

Encaminhado ao prédio da unidade policial, Ricardo Márcio foi autuado em flagrante por roubo. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, o infrator será levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.