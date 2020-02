Homem é preso por envolvimento em furto que causou prejuízo milionário à multinacional em Manaus

Redação AM POST*

João Paulo Mota Buitrago, 43, foi preso nesta segunda-feira (10/02), por volta das 8h, pela participação em furto que causou prejuízo milionário à fabricante de aparelhos eletrônicos. O crime ocorreu no dia 22 de setembro de 2019, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado na zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o indivíduo foi preso na residência dele, localizada no bairro São Jorge, da mesma zona do local do crime. Conforme as investigações, João Paulo trabalhava em uma empresa de despachos de cargas no aeroporto mencionado, o que facilitava o acesso dele às informações sobre a chegada das cargas.

Segundo Sinval, na ocasião do delito, o homem agiu com mais três comparsas, um deles já foi preso pela equipe do DRCO. João, que tinha as informações privilegiadas, orientava o momento certo em que o trio deveria adentrar no aeroporto para cometer o furto.

“Após iniciarmos os procedimentos de diligências, constatamos que João Paulo era o responsável por repassar as informações e articular o momento certo em que o crime deveria ser cometido. O alvo dos infratores foi uma carga de display, fabricada por uma multinacional do ramo. O material está avaliado em cerca de R$ 2 milhões”, explicou o delegado Barroso.

Conforme o diretor do DRCO, as investigações em torno do caso seguem em andamento, a fim de identificar e prender os demais envolvidos. A ordem judicial em nome de João foi expedida no dia 4 de fevereiro deste ano, pela juíza Lina Marie Cabral, da Central de Inquéritos.

Procedimentos

O infrator foi indiciado por furto qualificado. Após os trâmites cabíveis no departamento, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.