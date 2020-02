Homem é preso por homicídio qualificado, em Pauini

Redação AM POST

A equipe de investigação da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini, com o apoio da Polícia Militar, cumpriu na manhã de sábado (22/02), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de José Barbosa da Silva Neto, também conhecido como “Riba”, 58, por homicídio qualificado, que teve como vítima André Bernardo da Silva. O crime aconteceu no dia 19 de Agosto de 2019, naquele município (distante 923 quilômetros em linha reta da capital). A vítima tinha 34 anos.

De acordo com o escrivão André Chaparro, que está respondendo interinamente pela gestão da unidade policial, e que coordenou as investigações, o infrator foi preso na rua Omar Mamed, bairro São Francisco, daquela cidade.

Segundo o gestor interino, o crime foi motivado por intriga entre as famílias dos envolvidos. Na ocasião do delito, André estava em uma canoa acompanhado do seu tio, por volta das 8h, quando foi surpreendido por “Riba”, que estava em posse de uma espingarda calibre 22.

Ainda segundo o gestor interino, o infrator efetuou mais de seis disparos contra a embarcação, momento em que André foi atingido e veio a óbito no local. O tio dele, que teve ferimentos leves ocasionados por um tiro de raspão, recebeu atendimento médico em uma unidade hospitalar da cidade.

“Quando tivemos conhecimento do caso, a equipe de investigação iniciou diligências e realizou campanas no porto da cidade para localizar o infrator. Assim que o indivíduo foi identificado, representei à justiça o pedido de prisão em nome dele”, declarou Chaparro.

Conforme o gestor, o mandado judicial em nome de José foi expedido no dia 19 de fevereiro deste ano, pelo juiz Emmanuel Ormond de Souza, da Comarca de Pauiní.

Procedimentos – O infrator foi indiciado por homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer na carceragem da 63ª DIP, que funciona como Unidade Prisional em Pauini.