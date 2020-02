Homem é preso suspeito de invadir loja pelo teto e levar R$ 100 mil em mercadorias

Redação AM POST*

Jean da Silva e Silva, 35, foi preso na tarde de quarta-feira (19/02) por ter furtado diversos objetos de valor de um estabelecimento comercial, causando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 100 mil ao proprietário. Na ocasião do crime, Jean arrombou o telhado de uma loja, adentrou ao estabelecimento, e furtou 17 aparelhos celulares, joias, roupas, sapatos e outros objetos de valor. O crime ocorreu no município de Jutaí (distante 751 quilômetros em linha reta da capital), no dia 20 de janeiro deste ano.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o infrator foi preso na rua Anubis, bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital.

“Após a equipe de investigação do 18º DIP obter, por meio de denúncias anônimas, informações indicando que o infrator estaria escondido na casa de familiares, aqui, na capital, nos deslocamos até o endereço delatado para averiguarmos a ocorrência. Depois de montarmos campana no local, conseguimos interceptar Jean, que foi conduzido à unidade policial para esclarecimentos”, explicou Cunha.

Conforme o titular do 18º DIP, as investigações em torno do caso seguem pelo Ministério Público (MP), na jurisdição de Jutaí, a fim de averiguar o que aconteceu com os produtos furtados. A ordem judicial em nome de Jean foi expedida no dia 24 de janeiro deste ano, pelo juiz Daniel do Nascimento Manussakis, da Comarca daquele município.

Procedimentos

O indivíduo foi indiciado por furto qualificado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será levado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.