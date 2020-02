Homem mata companheira a facadas ao flagrar suposta traição e pede para polícia ser acionada

Redação AM POST*

José Rodrigues de Oliveira, de 42 anos, foi preso nesta segunda-feira (24) por esfaquear e matar sua companheira, Paula Vieira Rodrigues, de 45, em Paranatinga, no Mato Grosso. A motivação do crime teria sido a descoberta de uma traição.

De acordo com a polícia, o homem confessou o crime e relatou que após receber um aviso da traição foi até sua casa e viu um homem saindo do local apenas com roupas íntimas no horário em que ele estaria trabalhando. Paula que estava na cama foi esfaqueada pelo marido.

A vítima teve ferimentos nas mãos e no pescoço. O corpo da mulher foi encontrado enrolado em uma coberta ao lado da cama do casal. Em seguida, Rodrigues procurou uma empresa de vigilantes, confessou ter matado a mulher e pediu para a polícia ser acionada. Ele foi preso por feminicídio e encaminhado à Polícia Civil.