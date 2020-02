Homem mata estivador por causa de R$ 2,50 em Maués

Redação AM POST*

Na tarde desta quarta-feira (05/02), às 14h15, policiais civis da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, coordenados pelo delegado Rafael Schmidit, titular da unidade policial, e em ação conjunta com policiais militares daquele município, prenderam, em flagrante, o estivador Gelcivan Chagas da Silva, 23, pelo homicídio de Elysson Moraes de Almeida, que tinha 23 anos.

De acordo com o delegado, Gelcivan foi preso no porto daquela cidade (distante 276 quilômetros em linha reta da capital). Autor e vítima trabalhavam como estivadores no porto da cidade conhecido como “Porto da Língua da Princesa”. Na ocasião do crime, eles iniciaram uma discussão por causa de R$ 2,50, momento que Gelcivan desferiu um golpe de faca no pescoço de Elysson que veio a óbito no local.

“Populares detiveram o autor e acionaram as Polícias Civil e Militar, que, durante procedimentos no local, conduziram o infrator para o prédio da 48ª DIP, onde ele foi preso, em flagrante, por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o jovem será levado para audiência de custodia na cidade, onde ficará à disposição da Justiça”, concluiu Schmidit.