Homem morre após perder o controle de carro na Avenida Torquato Tapajós

Redação AM POST

Um homem, de 34 anos, morreu após o carro capotar na madrugada deste domingo (16), na Avenida Torquato Tapajós nas proximidades do Clube Municipal, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas (CBMAM), o condutor estava em alta velocidade e perdeu o controle do carro que acabou capotando várias vezes, fazendo com que o motorista tivesse a cabeça esmagada.

Os bombeiros retiraram o corpo que estava preso entre as ferragens do carro e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML).