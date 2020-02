Homens armados invadem igreja evangélica e fazem arrastão durante culto no São José 2

Redação AM POST

Assaltantes armados invadiram e fizeram arrastão na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, na rua 17, do bairro São José, na Zona Leste de Manaus, por volta das 20h, desse domingo (2). A ação foi registrada por uma das vítimas.

As imagens feitas de perto do púlpito, mostram os meliantes com armas de grosso calibre e mandando os fiéis colocarem os pertences perto de um dos suspeitos.

Os criminosos fugiram, depois de pegar o pertence das vítimas e a chave de um carro, que usaram na fuga. A Polícia Civíl investiga o caso.

Veja o momento da ação: