Homens são presos com arma dentro de condomínio de luxo na Ponta Negra

Redação AM POST*

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na tarde desta quarta-feira (05/02), dois homens, de 34 e 39 anos, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. Com os suspeitos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, marca Beretta, numeração B30333Y, sete munições calibre 380, intactas e um veículo modelo Onix, placas PHR-4J75.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 17h30, receberam denúncia via linha direta, informando que havia dois indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de um condomínio e que os mesmos estariam em um veículo modelo Onix. De posse das informações, a guarnição fez o deslocamento e logo visualizou um veículo com as mesmas características.

Foi feita aproximação, abordagem e, durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram a pistola e as munições apreendidas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.