Idoso é esfaqueado e morto durante assalto na Colônia Antônio Aleixo

Redação AM POST

O idoso Gelson Oliveira da Silva, de 62 anos, foi atingido com uma facada no pescoço durante um assalto em um ponto de ônibus, localizado na rua Padre Mário, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, enquanto esta indo para o trabalho.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, que foi encaminhado para uma unidade hospitalar mas não resistiu e acabou morrendo no caminho. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

O bandido, ainda não foi identificado, conseguiu fugir com o aparelho celular da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.