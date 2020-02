Idoso é preso após ser flagrado por policiais com crianças em rancho

Redação AM POST*

Um homem de 62 anos foi preso em flagrante suspeito de pedofilia contra duas meninas de 11 e 13 anos, em Lins (SP). No local foram apreendidos uma máquina fotográfica, computadores, preservativos, celular e roupas de cama.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito era investigado pela polícia quando foi flagrado comprando alimentos para as duas crianças antes de seguir para um rancho.

Policiais foram até o local e o suspeito questionou sobre a presença dos investigadores mas não resistiu em deixa-los entrar na casa. As duas crianças estavam na sala. Em seguida, foi verificado o celular do idoso e identificados vídeos e fotos das garotas.

O idoso foi encaminhado à delegacia e ficou à disposição da Justiça. Não há no registro se as crianças são próximas do investigado.