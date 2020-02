Idoso é preso por abusar de menino de 7 anos dentro de ônibus

Redação AM POST*

Um idoso de 69 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de um menino, de 7 anos de idade, durante uma viagem de um ônibus interestadual na segunda-feira (10) na rodoviária de Goiânia. A criança, seu irmão e sua mãe viajavam do Pará com destino à capital goiana. A informação foi divulgada pelo G1.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Lisa Gomes, por causa do espaço a criança teve que ficar sentada em uma poltrona atrás de sua mãe e irmão. A mulher afirmou à polícia que viu quando o homem colocou a mão dentro da bermuda de seu filho e acionou o motorista do ônibus, que chamou a polícia.

“Ela percebeu que ele estava muito próximo da criança. Em certo momento, o homem chegou a dividir a coberta com o menino e, por fim, ao observar melhor, ela viu que o homem estava com a mão dentro do short da criança e que o zíper de sua calça estava aberto’, disse a delegada ao G1.

O homem foi preso em flagrante na rodoviária. Em depoimento, ele negou o abuso e agora aguarda a Justiça avaliar o seu caso para decidir sobre a manutenção da prisão dele.

“Existem evidências fortes de que este idoso tenha cometido o crime de estupro de vulnerável, de acordo com o depoimento da vítima e da mãe”, afirma a delegada.