Idoso tem perna esmagada por ônibus no Terminal 5

Redação AM POST*

Um ônibus coletivo esmagou uma das pernas de um idoso de 54 anos na tarde desta quinta-feira (27) no Terminal de Integração 5, situado na alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas o caso foi um acidente pois o motorista não viu e passou por cima de uma das pernas do homem, que estaria embriagado e tentou subir no veículo em movimento.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima que foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

A Polícia Civil irá investigar o caso e o motorista deverá ser responsabilizado pelo acidente.