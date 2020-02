Incêndio de grandes proporções destrói prédio da antiga Esplanada na Compensa

Redação AM POST*

O prédio onde funcionava a Loja Esplanada, localizado na rua Amazonas, bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na noite desta desta quinta-feira (20).

De acordo com informações preliminares de pessoas que estão no local, o fogo iniciou por volta das 20h15 e se alastrou rapidamente.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado. Moradores da área temem que as casas em volta do prédio sejam afetadas, inclusive, uma loja de colchões que funciona bem perto do local.

Veja vídeo: