Redação AM POST

A ex-vereadora Marise Mendes, 85 anos, irmã do ex-governador, Amazonino Mendes, morreu na manhã desta sexta-feira (14).

De acordo com nota enviada pela família dela a causa do óbito foi uma parada cardíaca, fruto de complicações respiratórias e renais, ocorrida às 9h45, no Hospital Check-Up, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Detalhes sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgados.