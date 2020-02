Irmão de Ciro Gomes é baleado durante protesto

Redação AM POST*

O senador Cid Gomes (PDT), irmão de Ciro Gomes (PDT), foi baleado nesta quarta-feira (19) ao participar de um protesto de policiais militares em Sobral, no estado do Ceará. O político pilotava uma retroescavadeira para tentar furar o bloqueio dos policiais, que reivindicam aumento salarial, quando a confusão começou.

“O senador Cid Gomes foi baleado por uma arma de fogo na tarde desta quarta-feira (19), em Sobral. Neste momento, o senador passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Mais informações em instantes”, disse a assessoria do senador nas redes sociais dele.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o senador empurrando uma grade contra os manifestantes até que são feitos os três disparos.

Em nota, Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, afirmou acompanhar com preocupação desdobramentos do caso. “Entrei em contato o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar.”

Ciro Gomes se manifestou no Twitter a respeito do ataque e disse que os disparos de arma de fogo, não teriam atingido órgãos vitais de seu irmão. Novos exames ainda devem ser feitos.

“Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei”, disse Ciro.