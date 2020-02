Jornalista Eric Gamboa anuncia saída da secretaria de comunicação da prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O secretário de comunicação da prefeitura de Manaus, Eric Gamboa, anunciou por meio de nota enviada nesta sexta-feira (14) que está deixando o cargo para se dedicar exclusivamente à família e a missões confiadas pelo prefeito Arthur Neto (PSDB).

No entanto, ele ressalta no texto que está deixando apenas o cargo na Secretaria de Comunicação e não a prefeitura de Manaus, pois é servidor efetivo.

Gamboa está na Semcom há três anos.

Leia nota na íntegra:

Amigos parceiros, agradeço imensamente o apoio ao longo do período em que ocupei o cargo de secretário de Comunicação. Obrigado a todos por termos pautado nossa relação no respeito mútuo e no profissionalismo. Foram mais de três anos na Semcom. Seis meses como subsecretário e dois anos e sete meses como secretário. Deixo o cargo, mas não a Prefeitura, de onde sou servidor efetivo. Mais que isso, sigo em outras missões a mim confiadas pelo prefeito Arthur, mas por ora, dedicarei-me exclusivamente à família.

Até breve e desejo sucesso a todos.

Eric Gamboa