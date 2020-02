Josué Neto usa fábula para explicar atual momento: “O barulho de quem só sabe roer vai desaparecer”

Redação AM POST

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (sem partido), postou nesta sexta-feira em suas redes sociais a fábula do “aviador e o rato” e afirmou que a história explica bem o momento pelo qual está passando.

“A fábula ‘o aviador e o rato’ explica muito bem o momento pelo qual estou passando. O avião que o piloto JN tem nas mãos, a forma como está sendo conduzido e os ratos… ah! Os ratos todos os dias aparecem mas o mancho está direcionado para que possamos voar cada vez mais alto. Com fé, esperança, ajuda de Deus e do povo, o barulho de quem só sabe roer vai desaparecer”, escreveu Josué Neto.

Em vídeo postado pelo deputado, o sanfoneiro, cantor e compositor cearense, Waldonys, conta a história de seu voo mais arrojado e foi surpreendido por um rato que ruía uma das conexões mais importantes do avião colocando o aviador numa situação delicada. Como solução para aniquilar o intruso, o condutor alçou um voo bem alto.

“Se você se sentir ameaçado voe cada vez mais alto. Se alguém tentar te destruir por inveja, injustiça voe cada vez mais alto. Sabe porque? Os injustos, invejosos são iguais aos ratos, não resistem a grandes altitudes”, disse o cantor como moral da história.

O deputado conseguiu, no dia 10 de fevereiro, consenso sobre sua desfiliação do PSD após travar embate com senador Omar Aziz, presidente estadual da legenda, e chegou atá a anunciar não seria candidato à prefeito de Manaus nas eleições deste ano. Apesar de tudo, com diálogo e humildade o parlamentar conseguiu sair da sigla pela porta da frente.

Agora Josué, vem apoiando o presidente Jair Bolsonaro, com quem tem estreitado relações desde o último mês de dezembro quando Bolsonaro esteve em Manaus e elogiou a postura de Josué nos eventos em que esteve, entre eles a 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM).

O deputado foi fundamental para que o Amazonas conseguisse número suficiente de assinaturas necessárias para criação do partido do presidente Bolsonaro, Aliança Pelo Brasil, onde pretende lançar sua candidatura, no entanto, a legenda está descartada das eleições de 2020 pelos próprios membros pois não foi criado oficialmente.