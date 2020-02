Josué quer incluir no calendário escolar ações sobre importância e desenvolvimento da Amazônia

Redação AM POST*

Já está tramitando na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o Projeto de Lei nº 2/2020, de autoria do deputado Josué Neto, que cria o Dia Estadual da Soberania Nacional sobre a Floresta e Região Amazônica, a ser comemorado no dia 5 de setembro, mesma data que o Estado celebra a elevação do Amazonas à categoria de província.

De acordo com o parlamentar, a proposta é que a data seja incluída nas ações de políticas públicas em toda rede de ensino estadual, abrangendo escolas da capital do interior do Estado, a fim de promover o sentimento de valorização da Amazônia. “A Floresta Amazônica é patrimônio dos brasileiros, é nosso patrimônio nacional, e através deste Projeto de Lei, estaremos afirmando e reafirmando perante a sociedade amazonense e perante o Brasil, que o nosso país é soberano sobre a floresta e região Amazônica”, disse.

Josué afirma que a proposta também é promover atividades escolares de educação moral e cívica abordando o tema da Soberania Nacional sobre a Floresta e Região Amazônica.

“A data é colaborativa para o amadurecimento da conscientização, fortalecimento, compreensão e desenvolvimento do espírito soberano dos cidadãos e cidadãs amazonenses, crianças, adolescentes, jovens e adultos, homens e mulheres, idosos, ribeirinhos e povos da floresta”, conclui Josué.