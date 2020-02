Jovem desaparece apos ir para encontro com ex-companheiro em Manaus

Redação AM POST*

A jovem Daniele dos Santos Brandão, de 21 anos, está desaparecida desde a noite de 19 de janeiro deste ano. Conforme a cunhada dela, Silmara de Moraes, no dia em que a moça desapareceu, ela saiu por volta das 18h, da casa onde mora, no beco Jambu, na segunda etapa da comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Na ocasião, Daniele informou que iria encontrar o ex-companheiro dela, e, desde então, amigos e familiares não tiveram mais notícias sobre a jovem.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números: (92) 99996-7617 ou 98482-3587.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.