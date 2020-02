Jovem desparecido é encontrado morto em área de mata no Lírio do Vale

Redação AM POST*

O corpo do jovem, Redson Said Teixeira, de 23 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (15), em uma área de mata localizada no bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus. Ele estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira (13/02), quando saiu da casa onde mora, localizada na rua Caspio, bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, e não retornou.

Segundo familiares, após o desaparecimento foi encontrada uma carta escrita por ele e direcionada a sua mãe. No texto ele dizia que a amava muito. Ainda conforme os parentes do jovem ele lutava contra depressão desde que perdeu o pai, há dois anos.

O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo de Redson Said Teixeira para os procedimentos necessários.