Jovem Ã© encontrada morta em hotel com pedaÃ§os de seu cÃ©rebro espalhados pelo chÃ£o

Redação AM POST

Corpo de uma jovem, identificada como Eline Monique de Oliveira, de 18 anos, foi encontrado dentro de quarto do Hotel Sun localizado na rua Lima Bacuri, Centro de Manaus, na manhã desse domingo (16).

Segundo a polícia, o dono do estabelecimento relatou que o acompanhante de Eline o informou que ela havia tirado a própria vida e foi embora sem se identificar.

Funcionários e o dono do local, foram até onde ela estava para verificar a veracidade das informações, e ao entrarem no local, encontraram ela caída no chão, com um golpe profundo na cabeça e pedaços do cérebro espalhados pelo chão.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo e a polícia está realizando a perícia no local.