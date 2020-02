Jovem é encontrado morto com mãos e pés amarrados em terreno baldio na Zona Leste de Manaus

Redação AM POST*

O corpo de um jovem, com idade entre 15 e 20 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26) dentro de um sacos de fibra , com as mãos e os pés amarrados em um terreno baldio, localizado entre a Avenida Floresta e Rua 1, na comunidade Novo Reino, bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus.

O cadáver foi encontrado, por volta de 3h, por foliões de um bloco de carnaval de rua. Moradores da área disseram que não conhecem o rapaz e possivelmente ele tenha sido ‘desovado’ no local.

Segundo informações preliminares da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) a vítima foi morta asfixiada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e o caso está sob investigação, a cargo da DEHS.