Jovem é preso após roubar e deixar tornozeleira eletrônica cair no bairro Cidade de Deus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Douglas Otávio Albuquerque Silva dos Santos, de 19 anos, foi preso após roubar e deixar a tornozeleira eletrônica cair. o caso aconteceu por volta das 11h, na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do delegado Pablo Geovanni do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Douglas tinha roubado o celular e os pertences de uma adolescente de 15 anos, do dia 4 de novembro de 2019 e durante a fuga, deixou cair sua tornozeleira eletrônica.

Após o crime, a menor pegou a tornozeleira e ao registrar o Boletim de Ocorrência (BO), entregou o objeto que pela numeração identificou o autor do crime que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo

Policiais prenderam o suspeito e o levaram para o 9º DIP onde foi indiciado por roubo majorado e em seguida será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, onde ficará a disposição da Justiça.