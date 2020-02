Jovem é preso por seduzir homens para roubar carros deles em Manaus

Redação AM POST*

O jovem Atson dos Santos Cordeiro, 22, conhecido como “Besouro da Meia-Noite”, foi preso tarde de segunda-feira (10/02), por volta de meio-dia, por roubo majorado. Ele seduzia homens com o intuito de subtrair os veículos deles.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (11/02), às 11h, na sede da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), o delegado Cícero Túlio, titular da especializada explicou que Atson foi preso na residência dele, situada na rua São José, bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Ele é investigado pelos roubos de três veículos, ocorridos no final do ano de 2019. Na ocasião dos delitos, o infrator seduzia as vítimas e as convidava para pousadas da cidade, onde anunciava o roubo.

“O alvo preferido do jovem eram empresários. Durante os encontros, as vítimas eram induzidas pelo infrator a ingerir bebidas alcoólicas, para desta forma facilitar o cometimento do crime. Apesar de não utilizar arma de fogo, Atson ameaçava os homens e, em seguida, abandonava-os em via pública. Após consumar a ação criminosa, o jovem empreendia fuga nos veículos roubados”, explicou o titular da especializada.

De acordo com a autoridade policial, o jovem guardava os carros para se certificar de que os veículos não possuíam rastreador. Posteriormente, Atson tentou vender os automóveis, porém durante as investigações em torno do caso, a equipe da DERFV conseguiu, além de prender o infrator, recuperar os carros e devolvê-los aos proprietários.

Conforme o delegado Túlio, os procedimentos de diligências continuam sendo realizados, a fim de averiguar se os crimes tiveram a participação de outros indivíduos. A ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 6 de fevereiro deste ano, pelo juiz James Oliveira dos Santos, do Juízo de Direito da Central de Inquéritos.

Procedimentos

Atson foi indiciado por roubo majorado. Após os trâmites cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.