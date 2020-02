Jovem morre após confronto com PMs na Compensa

Redação AM POST

Um jovem de 21 anos, morreu após ser atingido em troca de tiros com policia na noite de quinta-feira (13), no Beco 28 de Agosto, no bairro Compensa 3, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações da polícia, PMs da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram até o local citado após uma denuncia anônima relatando sobre um possível ataque de traficantes a facção rival nas proximidades.

Ao chegar nas localidades, os criminosos avistaram a Rocam e atiraram, os policiais revidaram e o jovem foi atingido. Ele ainda foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após uma revista feita pelos policiais no local de confronto, foram encontrados uma pistola calibre 38, uma pistola calibre .40, três revólveres calibre 38 com numeração, um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 12, nove munições intactas de pistola calibre 38, quatro munições de pistola .40 intactas e duas deflagradas, seis munições de revolver calibre 38 intactas e nove deflagradas, quatro munições de revólver cliente 32 intactas e duas deflagradas e seis munições de calibre 12 intactas, dois rádios transmissores ponta a ponta, com suas bases de carregamento, três coletes balísticos e uma capa de colete.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado no 19ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).