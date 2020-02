Jovem que recebia R$200 para guardar moto roubada é preso na zona leste

Redação AM POST*

Na manhã desta quarta-feira (05/02), por volta das 9h, a equipe de investigação do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), coordenada pelo delegado Antônio Rondon Júnior, prendeu, em flagrante, José Ricardo Gomes de Sena, 19, por receptação. O jovem recebia R$ 200 para guardar uma motocicleta, que foi roubada na madrugada do dia 26 de janeiro deste ano, por volta das 3h, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

De acordo com a autoridade policial, o indivíduo foi preso no beco Coreama, no bairro Coroado, zona leste da capital. As investigações em torno do caso tiveram início depois que uma mulher de 25 anos procurou o 11º DIP para denunciar que a motocicleta dela havia sido roubada, quando a mesma estava em um posto de combustíveis. Na ocasião do crime, três homens saíram de um veículo e, utilizando uma arma de fogo, roubaram a renda do posto, além da moto dela.

“Durante a realização de diligências, obtivemos informações, por meio de denúncia anônima, a respeito de indivíduos que estariam cometendo crimes em uma área do bairro Coroado. Quando chegamos ao local, averiguamos a região e em uma determinada residência, constatamos que José guardava uma motocicleta roubada”, explicou o titular da unidade policial.

Conforme o titular do 11º DIP, o jovem confessou que recebia dinheiro para guardar a moto. Entretanto, o infrator negou que tenha participado do roubo. O delegado Rondon destacou, ainda, que as investigações em torno do caso continuarão, até que as circunstâncias do crime sejam esclarecidas e que os três envolvidos no roubo sejam identificados e presos.

Flagrante – Conduzido ao prédio do 11º DIP, o jovem foi autuado em flagrante por receptação. Ao término dos trâmites cabíveis, ele será encaminhado para a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital.