Jovem que roubou celular de agente ambiental e receptor do aparelho são presos em Manacapuru

Redação AM POST*

Na manhã da última terça-feira (18/02), por volta das 11h, a equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, coordenada pelo delegado Rodrigo Torres, titular da unidade policial, investigou e identificou Silvio Carvalho de Matos, 20, como autor do roubo do aparelho celular de uma agente ambiental, de 20 anos. O crime ocorreu na manhã da última quinta-feira (13/02), por volta das 6h, na rua Padre Rafael, bairro Centro, daquele município (distante 68 quilômetros em linha reta da capital).

Segundo o delegado, na ocasião do delito, a vítima estava trabalhando, em via pública, no endereço mencionado, quando foi surpreendida por dois homens que estavam em uma motocicleta. Naquele momento, um deles abordou e roubou o celular dela, que, em seguida, compareceu à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

Ainda segundo o delegado, após tomar conhecimento do caso, a equipe policial saiu em diligências para identificar e localizar o veículo e os envolvidos na ação criminosa, bem como, encontrar o aparelho celular roubado da agente ambiental.

“Durante as investigações, conseguimos identificar a moto e os envolvidos no roubo, por meio de imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais do local, que registraram o momento exato do delito. Nossa equipe conseguiu localizar Silvio que foi conduzido à sede da DIP para esclarecimentos. Na unidade policial, a vítima fez o reconhecimento do infrator, que confessou a autoria do crime”, disse Torres.

Conforme a autoridade policial, durante depoimento, Silvio relatou que trocou o objeto roubado por entorpecentes, em uma boca de fumo, localizada na travessa João Lelis, bairro Biribiri. Em ato contínuo, a equipe de investigação seguiu para o endereço delatado, onde encontrou o celular que estava em posse de Andreomar Oliveira Feitosa, 30. Com ele foi apreendido, ainda, uma quantidade de drogas e dinheiro.

O delegado informou que Andreomar foi preso em flagrante e o aparelho celular foi devolvido à vítima. As investigações seguem para localizar o segundo envolvido no roubo.

Procedimentos

Após procedimentos cabíveis na sede da unidade policial, Silvio irá responder, em liberdade, pelo crime de roubo, e Andreomar foi autuado em flagrante por receptação e tráfico de drogas. Ele irá permanecer custodiado na carceragem da DIP de Manacapuru, à disposição da Justiça.