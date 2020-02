Jovens são presos por matarem homem a terçadadas em Humaitá

Redação AM POST*

A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Humaitá, em ação conjunta com a Força Tática da Polícia Militar lotada naquele município, prendeu, em flagrante, por homicídio, Tiago Dias de Castro, 22, e apreendeu um adolescente de 16 anos, pela participação no crime. A dupla matou a terçadadas Weslein Beleza da Costa, que tinha 32 anos. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (08/02).

De acordo com o delegado Mateus Moreira, titular da DEP da cidade, o crime aconteceu por volta das 3h30, em um campo de futebol, situado no bairro Andorinha, naquele município (distante 590 quilômetros em linha reta da capital). Na ocasião, Weslein, o menor e Tiago, estavam em uma festa consumindo bebidas alcoólicas, momento que tiveram uma discussão.

“Nesta discussão, Weslein proferiu palavras de baixo calão contra o menor, que pegou um terçado dentro da casa onde estava acontecendo a festa, e, junto com Tiago, foi até um campo de futebol naquela mesma região e lá os dois desferiram golpes na vítima até ela ir a óbito no local”, disse o delegado.

Conforme Moreira, a Polícia Militar prendeu Tiago na manhã de domingo (09/02), por volta das 11h, na casa dele. Já o menor infrator foi apreendido pela Polícia Civil, na tarde do mesmo dia, por volta das 13h, na residência dele, localizada naquela cidade.

Procedimentos

Tiago foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e corrupção de menores. O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis, o jovem será encaminhado para a Unidade Prisional de Humaitá, e o adolescente ficará custodiado na delegacia, à disposição da Justiça.