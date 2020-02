Justiça nega Habeas Corpus ao irmão do líder da FDN, Zé Roberto da Compensa

Redação AM POST*

Pedido de Habeas Corpus (HC) foi negado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região do Ministério Público Federal (MPF) ao detento Cloves Fernandes Barbosa, condenado a 31 anos e nove meses de prisão, que é

irmão do traficante José Roberto Fernandes Barbosa, um dos criadores da facção criminosa Família do Norte (FDN).

O parecer ministerial da decisão foi assinado pelo subprocurador-geral da república Moacir Mendes de Souza, que justificou a decisão com base no histórico criminal do traficante.

Cloves foi preso em 2016 na operação La Muralha, deflagrada pela Polícia Federal, que conseguiu capturar peças importantes da facção criminosa. Ele é conhecido na facção como “O Homem da Pasta”, por ser o responsável pela administração do dinheiro conseguido com o comércio da droga.