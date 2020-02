Liceu Claudio Santoro oferece mais de 2,5 mil vagas para cursos em Manaus

Redação AM POST*

O Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, oferece mais de 2,5 mil vagas para cursos de artes em Manaus no primeiro semestre de 2020, a partir da próxima segunda-feira (10/2). As inscrições são gratuitas e vão até o dia 14 de fevereiro.

A lista completa de cursos, faixa etária e turno de cada núcleo, em cada unidade, está disponível no Portal da Cultura (https://cultura.am.gov.br).

No total, o Liceu oferta 2.543 para os núcleos de Dança, Artes Visuais, Teatro, Música e Grupos Artísticos nas unidades Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo) e Centros Estaduais de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou e Padre Pedro Vignola, e Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci).

Inscrições

As inscrições serão realizadas de forma presencial, no período de 10 a 14 de fevereiro, nos horários das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. As aulas iniciarão no dia 9 de março para os alunos novos, e no dia seguinte, para os veteranos. As vagas estão disponíveis para crianças a partir de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos.

Para se inscrever, basta ir à unidade em que deseja estudar portando os seguintes documentos:

• Menores de 18 anos: uma cópia do RG ou certidão de nascimento, uma cópia do RG e CPF do responsável, uma cópia do comprovante de residência atualizado, uma declaração escolar atualizada ou cópia do Certificado de Conclusão, uma foto 3×4. A inscrição só poderá ser realizada com a presença do responsável legal pelo menor de idade.

• Adultos: uma cópia do RG e CPF, uma cópia do comprovante de residência atualizado, uma declaração escolar atualizada ou Certificado de Conclusão e uma foto 3×4.

Sambódromo – Na unidade do Sambódromo são oferecidas 946 vagas para os núcleos de Artes Visuais, Dança, Música Erudita, Música Popular e Teatro.

O Sambódromo fica localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, e os números para informações são (92) 3232-1950, 99174-5278 e 99194-3221.

Padre Pedro Vignola – No CECF Padre Pedro Vignola são oferecidas 582 vagas, nas áreas de Artes Visuais, Dança, Música Popular e Teatro.

A unidade fica localizada na rua Gandu, 119, bairro Cidade Nova. Contato pelos números (92) 3303-7319 e 99198-3655.

Magdalena Arce Daou – No CECF Magdalena Arce Daou, são 480 vagas para Dança, Música Popular e Teatro.

A unidade está localizada na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio. Números para contato: (92) 3303-7210 e 99232-1498.

Idoso – No Ceci de Aparecida, são 535 vagas para os núcleos de Dança, Música Popular e Teatro.

A unidade está localizada na rua Wilkens de Matos, no bairro Aparecida, próximo à quadra da Escola de Samba Aparecida. Os números para contato são (92) 3303-7355 e 99174-3590.