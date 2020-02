Lucas revela no BBB20 que já recebeu convite para fazer filme pornô e fala de cachê

Redação AM POST*

O participante do Big Brother Brasil 20, Lucas comentou com os outros Brothers Hadson, Felipe e Guilherme que já recebeu propostas para fazer filmes pornô. “Já me ofereceram, mas não faço”, disse ele.

O comentário sobre a proposta pra lá de indecente deixou os colegas de confinamento de Lucas curiosos com o valor oferecido e ele não hesitou em responder: “R$ 25 mil, agora, posar nu por R$ 1 milhão, aí sim”.

Hadson brincou e revelou se aceitaria esses tipos de propostas quando saísse da casa. “Depende, se eu sair agora na terceira semana, por R$100 mil eu topo”, afirmou o paraense.

A declaração de Lucas repercutiu na internet e gerou vários memes. Confira:

