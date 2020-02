M/S Marina aporta em Manaus pela primeira vez com mais de 2 mil turistas

Redação AM POST

Dois mil e cinquenta turistas (tripulantes e passageiros), sendo a grande maioria de norte-americanos, desembarcaram em Manaus, neste domingo (02/02), a bordo do navio de cruzeiro M/S Marina, que navega pelos rios amazonenses pela primeira vez. Em menos de 48 horas, a capital recebeu quase 5 mil turistas, em apenas dois navios da atual Temporada 2019/2020.

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) prepararam um receptivo no Porto de Manaus, zona sul, para recepcionar os cruzeiristas. Os membros da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade mais uma vez empolgaram os visitantes com os sambas-enredos inesquecíveis do Carnaval.

O assessor técnico da Amazonastur, Orlando Câmara, informou que, para a próxima temporada de cruzeiros 2020/2021, 15 navios já confirmaram passagem pelo Amazonas, e mais sete deverão integrar a lista, totalizando 22 navios. “Mais uma vez teremos um recorde de navios e de turistas na temporada de cruzeiros”, frisou ele.

Antes de atracar em Manaus, o M/S Marina passou por Parintins, onde os turistas conheceram os atrativos turísticos-culturais da cidade. Com a camisa do Boi Garantido, o norte-americano Thompson disse que foi uma experiência agradabilíssima conhecer a Terra dos Bois-Bumbás, e sentir a hospitalidade do povo amazonense.

“A cidade é incrível, com uma cultura apaixonante. Eu tinha pesquisado na internet sobre a cultura de Parintins, mas vendo pessoalmente é muito melhor, encantador”, declarou o visitante.

A embarcação, de bandeira das Bahamas, parte às 17h deste domingo em direção à região da Serra de Parintins, mais conhecida como Boca da Valéria, em Parintins, destino turístico que atrai milhares de cruzeiristas há mais de 40 anos.

A Amazonastur e a Manauscult participaram da cerimônia de entrega de placa de boas vindas do M/S Marina a cidade de Manaus no comando da embarcação. Esta é a oitava das 16 embarcações da temporada.