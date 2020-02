Mãe recebe foto da filha desparecida em Manaus e se desespera com a imagem

Redação AM POST

Adriana Solano de Paula, se desesperou após receber foto de sua filha, Gleiciane Solano, de 15 anos, com semblante abatido e amedrontado, que está desaparecida desde a manhã dessa segunda-feira (17), quando saiu bem cedo de casa para ir a escola no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, mas não chegou a entrar na unidade de ensino. A informação é do Portal do Holanda.

De acordo com a mãe, a imagem foi enviada por um número desconhecido e a suspeita é que Gleiciane tenha sido sequestrada. Adriana tentou contato com quem enviou a foto mas não obteve resposta. O número foi rastreado e a família da jovem só descobriu que o aparelho celular está nas imediações do bairro São Jorge, mas não tem a localização exata.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, deve entrar em contato com a polícia ou com a família por meio dos telefones: 99271-0255 ou 9330-2630.

Veja a imagem: