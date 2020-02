Mais de 20 pessoas são autuadas por irregularidades no ‘Bloco Vai Safadão’ em Manaus

Redação AM POST

Policiais Civis do 12 Distrito Integrado de Policia (DIP) e Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos intensificaram operação contra à venda de ingressos falsos, roubos de celulares e furtos de veículos com dispositivos eletronicos (Chapolim), na noite deste sábado (08), durante o ‘Bloco Vai Safadão’, em frente ao Sambódromo, na Zona Centro Sul de Manaus.

Na ação, 27 cambistas envolvidos na venda de ingressos falsos foram detidos, dois suspeitos em posse de alguns iPhones com registros de furto também foram autuados e um homem com com um equipamento eletrônico ‘Chapolim’, usado para bloquear o travamento das portas também foi preso.

Os suspeitos foram levados ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.