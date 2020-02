Mais de 20 quilos de produtos com validade vencida são apreendidos em supermercado de Manaus

Redação AM POST*

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) notificou um supermercado localizado na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. No local, foram apreendidos 91 unidades e 22 quilos de itens de alimentação e de limpeza em condições irregulares.

O estabelecimento foi alvo de fiscalização do órgão nesta segunda-feira (17/02). A equipe do Procon-AM recolheu carnes, peixes e produtos de limpeza com validade vencida e embalagens danificadas.

Foi emitido um auto de constatação por conta das irregularidades. Posteriormente, será assinado um auto de notificação.

“É inadmissível a venda de produtos de alimentação com data de validade expirada. Isso apresenta riscos à saúde do consumidor, além de infringir a legislação. O Procon-AM segue nas ruas e com fiscalizações diárias em supermercados, para garantir que o consumidor não seja prejudicado”, destacou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.