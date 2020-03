A precaução com o coronavírus envolve diversos lugares com grande aglomeração. Por conta das recentes notícias, vários locais começam a tomar procedimentos para evitar uma possível contaminação e epidemia da doença. Com as igrejas, a história não é diferente.

Analisando os últimos fatos, o pastor Silas Malafaia vai recomendar no tradicional culto de Santa Ceia da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC) que os fiéis não deem aos mãos na hora de cantar os louvores e evitem abraços, beijos e apertos de mão.

O recado será dado no primeiro culto do dia, às 9h30, que tem transmissão simultânea para outras ADVECs pelo país.

Na mensagem, o pastor também reforçará que os fiéis lavem as mãos com mais frequência e que, caso estejam com sintomas de gripe, evitem comparecer à igreja e procurem ajuda médica. A recomendação será reforçada no site da igreja.

– Não vamos brincar, não somos alienados e idiotas, achando que estamos imunizados e que nada vai nos pegar… A Bíblia manda a gente ser prudente – diz ele.

Entretanto, o pastor Silas reforça que não quer criar um tom alarmista, que seria prejudicial às pessoas.

– Não é bom nem o coronavírus e nem a pessoa emocionalmente abalada com medo de tudo – completa.