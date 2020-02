Manaus está entre as três cidades mais violentas do Brasil

Redação AM POST*

A capital do Amazonas é a terceira cidade mais violenta do Brasil, conforme ranking feito pelo Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Manaus subiu do quarto para o terceiro lugar na quantidade de mortes registradas.

Apenas Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), que registraram respectivamente ano passado 936 e 843 homicídios, estão na frente de Manaus, com 687 mortes no ano passado. Até mesmo São Paulo, que tem 12,2 milhões de habitantes e 566 homicídios registrados em 2019, aparece acima da capital amazonense.

Belém (PA), que é a capital do Pará, ocupava o 5º lugar em 2018, com 736 mortes, e com registros do ano passado caiu para a 7ª posição, com 368.

Leia matéria completa