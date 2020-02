Manaus Previdência oferta 185 vagas em cursos gratuitos

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus inscreve a partir de sexta-feira, 21/2, para 185 vagas em cursos do 1º semestre da Manaus Previdência. As inscrições ocorrerão até o dia 6 de março, com início das aulas programado para a segunda semana de março.

As vagas estão divididas entre as atividades de ginástica (40), canto coral (25), zumba (30), artesanato (30), inglês intermediário (30) e exercitando a memória (30). As matrículas acontecem na sede da Manaus Previdência, avenida Constantino Nery, nº 2.480 – Chapada, das 8h às 14h. Os interessados devem apresentar cópia da carteira de identidade, CPF, foto 3×4 e comprovante de residência atualizado.

Os segurados podem obter maiores informações pelo telefone (92) 3186-8000, das 8h às 17h, ou o webchat (http://manausprevidencia.manaus.am.gov.br/).

ATIVIDADES

Ginástica

Dias e horário – segunda e quarta, 8h30 às 10h

Vagas – 40

Início – 9 de março

Canto Coral

Dias e horário – terça e quinta, 9h às 10h30

Vagas – 25

Início – 10 de março

Zumba

Dias e horário – terça e quinta, 8h30 às 10h30

Vagas – 30

Início -10 de março

Artesanato

Dias e horário – sexta, 8h30 às 11h

Vagas – 30

Início – 13 de março

Inglês Intermediário

Dias e horário – terça e quinta-feira, 8h30 às 10h30

Vagas – 30

Início – 14 de abril

Exercitando a Memória

Dias e horário – segunda e quarta, 8h30 às 10h30

Vagas – 30

Início – 27 de abril