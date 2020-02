Marcelo Ramos está no Japão onde foram confirmados casos de Coronavírus

Redação AM POST

O deputado federal do Amazonas, Marcelo Ramos (PL), está em Tóquio, no Japão em viagem feita à convite do governo japonês para visitar o País que tem mais de 200 casos confirmados do vírus SARS-CoV-2, causador do novo coronavírus (Covid-19). Estes casos não incluem os mais de 700 passageiros diagnosticados com coronavírus no navio de cruzeiro Diamond Princess, que foi posto em quarentena no litoral de Tóquio no início deste mês.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (27), que está avaliando se ainda viajará para a Itália neste semestre. O possível cancelamento da viagem se dá por causa do surto de coronavírus que o país europeu enfrenta. Até o momento, a Itália já registrou 17 mortes e 650 infecções.

O parlamentar do Amazonas tem compartilhado a viagem no Instagram e já passou pelo Palácio Imperial de Nagoya , moradia dos samurais, e na Embaixada Brasileira em Tóquio.

Suspeita de coronavírus em Manaus

Duas pessoas da mesma família, residentes em Manaus, estavam no mesmo voo, vindo da Itália, do primeiro brasileiro diagnosticado com o Covid-19, um homem de 61 anos. Até agora elas não apresentam sintomas. A informação foi divulgada hoje após reunião do Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Seguindo as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS), o monitoramento deve durar de 14 a 20 dias e está sendo realizado pela Vigilância Epidemiológica da FVS-AM, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).