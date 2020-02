Março Lilás começa nesta segunda e terá ações de prevenção

Redação AM POST

O mês de prevenção ao câncer de colo do útero, o Movimento Estadual Março Lilás, inicia nesta segunda-feira (02/03) para alertar sobre a importância da realização dos exames preventivos e da vacinação contra o HPV. A abertura oficial da campanha será às 18h, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), na rua Francisco Orellana, 215, bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

Com o tema “A vida sendo cuidada por onde ela iniciou: pelo colo do útero”, a segunda edição do Março Lilás terá palestras em escolas e órgãos públicos, além de ações em ruas de Manaus para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de colo uterino, a importância da realização anual do exame preventivo (Papanicolau) e da vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV). O movimento foi criado a partir da Lei 4.768/2019, sancionada pelo governador Wilson Lima em 11 de janeiro de 2019.

“O Março Lilás é um movimento muito importante para o estado do Amazonas, uma vez que o câncer de colo do útero é o mais incidente entre as mulheres. Números recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam 700 casos da doença por ano no Amazonas”, destaca o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

Prevenção – Segundo a gerente do serviço de Ginecologia da FCecon, médica ginecologista Mônica Bandeira, o câncer de colo uterino é o único tumor humano que tem uma única causa conhecida, o HPV, vírus que é adquirido sexualmente. Por isso, um dos principais objetivos do Março Lilás é alertar sobre a importância da vacinação contra o HPV, chamada de prevenção primária. São necessárias duas doses da vacina para meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos.

“A vacina contra o HPV é importantíssima. E essa resposta da vacina não é para agora, é para daqui a 15 anos, como foi na Austrália, que vai ser o primeiro país a erradicar o câncer de colo uterino em 2028. É, no mundo inteiro, o exemplo de prevenção do câncer de colo uterino”, destaca Bandeira.

Outro objetivo do movimento é abordar a importância do exame preventivo, o Papanicolau, considerado a prevenção secundária. Todas as mulheres que iniciaram sua vida sexual devem fazer o exame anualmente.

Já a prevenção terciária são as conizações, cirurgias simples realizadas para retirar do colo uterino as inflamações pré-cancerosas de alto grau. Essas lesões levam anos para se instalarem no corpo da mulher e, se não tratadas, causam o câncer. A conização é feita apenas na FCecon na rede pública e, em 2019, em torno de 575 mulheres passaram pelo procedimento.

A cirurgia, que demora cerca de 10 minutos e é feita com anestesia local, é o principal objetivo do projeto “Ver e tratar o colo uterino”, que levará mutirões para os municípios-polo do Amazonas de seis em seis meses. “O objetivo é que essas mulheres que moram no interior do Amazonas não precisem se deslocar até a Fundação Cecon para fazer essa simples cirurgia. Com o ‘Ver e tratar o colo uterino’, elas farão a conização nos municípios-polo”, explica Mônica Bandeira.

Programação – O Movimento Estadual Março Lilás 2020 é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e Fundação Cecon, e conta com o apoio das ONGs Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas (RFCC-AM) e Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc) e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Entre as ações previstas para o mês está o Dia D de intensificação da vacina contra o HPV e coleta de exames preventivos, que ocorrerá no dia 28 de março, das 8h ao meio-dia, nas unidades da Semsa.

Também será realizado o 1º Simpósio de Ginecologia da FCecon, com o tema “Como modificar a história do câncer de colo uterino no Amazonas”, com a presença de médicos especialistas com experiência em protocolos exitosos na prevenção desse tipo de câncer. O evento será no dia 9 de março, das 7h30 às 16h30, na FCecon.

Outras ações previstas para o mês são distribuição de material educativo e orientações programadas para o dia 6 de março, das 8h às 11h30, no Mercado Adolpho Lisboa, Feira Manaus Moderna e Porto de Manaus; e uma blitz educativa, no dia 20 de março, das 8h às 11h, no cruzamento das avenidas Constantino Nery com Pedro Teixeira, no bairro Chapada, zona centro-sul.

Programação da Susam – As servidoras da Susam participam da abertura das ações do Março Lilás na sede da secretaria, com o tema “Cuidando de quem cuida”, na terça-feira (10/03), das 8h às 13h, em alusão ao “Dia da Mulher”. O evento é realizado pela Coordenação de Saúde da Mulher do Departamento de Atenção Básica (Dabe) e pela Rede de Crônicos da Secretaria Executiva de Atenção Especializada da Capital (SEA-Capital).

Palestras, homenagens, ação de embelezamento, aplicação de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) fazem parte da programação. As mulheres que trabalham na sede da Secretaria também podem fazer exame preventivo no período de 13 a 27 de março.