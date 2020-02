Maternidade Balbina Mestrinho recebe novos aparelhos de ar condicionado

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) entregou 25 novos aparelhos de ar condicionado à Maternidade Balbina Mestrinho. Os equipamentos estão sendo instalados nesta semana e, paralelamente, está em curso a reestruturação do sistema de ar condicionado central e do sistema elétrico da unidade.

O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, ressalta que a iniciativa faz parte do planejamento da Susam para a reestruturação das unidades de saúde da rede estadual. “Foi feito todo um planejamento com plano de recuperação de sistemas elétricos e estrutural, que já estamos colocando em prática. E também passa pela recuperação dos sistemas de ar condicionado das nossas unidades”, disse, ao lembrar que o mesmo serviço está sendo feito no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

De acordo com a diretora da maternidade, Rafaela Faria, desde a reinauguração da Balbina Mestrinho, em 2013, o sistema de ar condicionado central vem apresentando falhas, por ser antigo e não suportar a sobrecarga gerada pela ampliação. O serviço iniciado na última quinta-feira (30/02) é para a instalação de condicionadores de ar para atender as áreas nas quais o sistema de ar condicionado central estava funcionando de forma precária, enquanto é feito o reparo de toda a rede central. O trabalho tem parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Desde a reinauguração da segunda etapa da Balbina, a central de ar condicionado já tinha problemas tanto nos dutos como também porque é um aparelho fora de linha. Agora, são quatro aparelhos de 48 mil BTUs, um portátil e 20 aparelhos de ar condicionado de 27 mil BTUs ”, explicou a diretora.

Segundo Rafaela, enquanto isso, os 24 condicionadores de ar estarão funcionando e garantindo maior conforto para pacientes e funcionários da unidade.

Ao todo, são cerca de 40 servidores da Seinfra, Susam e funcionários terceirizados envolvidos na reestruturação, não só do ar condicionado, mas da rede elétrica da maternidade e na impermeabilização do prédio.

Mães elogiam – O serviço surpreendeu as mães que estão internadas. Valéria Ribeiro Borges, 26, elogiou o atendimento na unidade e celebrou a chegada dos aparelhos de ar condicionado.

“Eu me surpreendi com o atendimento, muito bom mesmo, porque eu ouvi falar muito mal daqui e foi totalmente ao contrário. Graças a Deus, desde enfermeiros aos médicos, psicólogas, teve fisioterapeuta no meu parto que me ajudou do começo ao fim. Eu achei excelente (instalação de ar condicionados), tanto para mim quanto para as mãezinhas que vão vir pra cá também com os bebezinhos (…) e foi muito rápido”, disse a mãe.

Avó da pequena Heloísa Vitória, de apenas três dias, Raimunda Gomes, 44, também ressaltou a dedicação da equipe. “O ar começou a gelar, trouxeram os novos pra cá e estão trabalhando até tarde da noite”.

De acordo com a direção, o primeiro andar da unidade já está climatizado, e o serviço segue sendo realizado nesta quarta-feira (05/02) nos demais andares da Maternidade.