Menino humilhado ao vender trufas tem casa arrombada e produtos de doação são furtados

A residência de Luiz Neto, o menino de 11 anos que passou por um momento de humilhação enquanto vendia trufas em uma pizzaria de Teresina, foi arrombada nesta quarta-feira (5). Os criminosos furtaram diversos produtos que haviam sido doados à família. O caso foi registrado no 9° Distrito Policial, na Zona Norte de Teresina.

O pai de Luiz, Netanias Moreira, contou que foi buscar o filho no colégio e, em seguida, foi visitar o pai que se encontra internado no hospital do bairro Buenos Aires, Zona Norte da capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, foram subtraídos da casa o vídeo game, celular e roupas de Luiz Neto e de seus pais, além de R$ 1,6 mil, dinheiro referente ao seguro-desemprego de Netanias e das trufas vendidas pela família.

“O vídeo game foi comprado com o dinheiro que meu filho juntou, o celular foi um presente que ele ganhou de uma pessoa que se aproximou da gente depois do que aconteceu no restaurante e o restante foi de doações. As roupas e os sapatos foram doados por lojas”, explicou.

No dia 19 de janeiro deste ano, o menino Luiz Neto estava vendendo bombons para ajudar a família, quando, em uma pizzaria na Zona Norte de Teresina, ouviu uma mulher dizer para as filhas que elas deveriam estudar para não ficarem iguais a ele. O caso viralizou na internet e o menino, que iniciou agora o 6° ano do ensino fundamental e que sonha em ser defensor público, disse que ficou muito triste com a atitude da mulher.

Repercussão e ajuda

O desabafo gerou uma onda de comentários apoiando a família e, depois que o caso ganhou repercussão, algumas pessoas ficaram sensibilizadas com o ocorrido e resolveram ajudar a família. Luiz Neto ganhou uma bolsa de estudos integral em uma escola particular da capital e recebeu um convite para conhecer a Defensoria Pública do Piauí.

Netanias Moreira, que tinha cursado até o 8º período do curso de direito e teve que deixar os estudos, ganhou uma bolsa em uma faculdade particular para terminar o curso.