Menino que sofreu bullying entra em jogo das estrelas de rugby na Austrália

Na última semana, Quaden Bayles causou comoção mundial depois que um vídeo seu chorando por ser vítima de piadas na escola por conta de seu nanismo viralizou.

Nesta sexta-feira(21), porém, o garotinho australiano participou do jogo das estrelas de rugby do país. Convidado especial para o evento da NRL, que reúne times da Austrália e da Nova Zelândia, Quaden entrou em campo com os jogadores e foi saudado pela torcida presente no estádio.

Em entrevista aos canais oficiais da liga, Yarraka Bayles, mãe do menino, disse que o convite fez com que o filho saísse “do pior dia de sua vida para o melhor dia de sua vida”.

Quaden leads out the Indigenous all stars 👏 #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020