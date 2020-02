Moradores do Crespo comemoram chegada dos serviços do ‘Requalifica’

Redação AM POST



Com mais de 500 ruas mapeadas para receber a maior ação de recapeamento já executada na capital, o “Requalifica”, da Prefeitura de Manaus, chegou aos bairros da zona Sul: Crespo, Japiim e Petrópolis, levando mais qualidade de vida aos moradores da localidade, como o autônomo Raimundo Lima da Silva, que mora na travessa Boa Esperança.



“Que satisfação trabalhar vendendo minhas polpas em uma rua pavimentada, meu carrinho desliza que é uma beleza”, brincou o vendedor de polpas de frutas. O Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o Requalifica, está em sua quarta etapa, beneficiando vias de todas as zonas da cidade.



Já no bairro Petrópolis, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha na rua Cunha Melo, na sequência, dez importantes corredores viários do bairro Japiim serão totalmente recapeados, entre eles as vias Cinco de Setembro, Monte Castelo, muito solicitadas pela população para receber melhorias.



Para secretário da Seminf, engenheiro Keltom Aguiar, o Requalifica é um acerto da gestão, porque beneficia grandes corredores viários do transporte coletivo. Por outro lado, o programa de tapa-buracos atende, paralelamente, as vias secundárias.



“Melhorar a infraestrutura da cidade repercute positivamente em muitas áreas, inclusive na social, porque proporciona mais qualidade de vida e gera emprego e renda, com diversas frentes de obras. Esse é o maior objetivo da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto e a determinação que seguimos com muito afinco”, afirmou Aguiar.



Além da zona Sul, pontos como a avenida Belo Horizonte, no bairro Ouro Verde; Visconde de Santa Cruz, Cidade Nova; e Monsenhor Coutinho e avenida Ayrão, no Centro, também estão com os serviços de recapeamento em pleno andamento.

