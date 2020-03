Motorista de app é feito refém dentro do porta-malas de carro Zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo, de idade não revelada, foi vítima de assalto e feito refém dentro do porta-malas do próprio veículo na comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

A vítima relatou a polícia que recebeu a corrida e na hora do embarque, quatro homens entraram no carro. Durante o trajeto, eles pediram para alterar o destino até o Grande Vitória, após mudar o caminho, a quadrilha anunciou o assalto e o obrigou com uma faca a colaborar com o assalto para depois ser liberado. Na ação, o motorista foi algemado e trancado dentro do porta-malas.

O Centro Integrado de Operações e Segurança (CIOPS) acionou a polícia informando sobre um carro fazendo arrastões pela zona norte, PMs conseguiram localizar o carro e ordenaram a parada do veículo. Após a ordem, os criminosos conseguiram fugir a pé e durante a revista no veículo, a vítima foi resgatada.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).