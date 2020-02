Motorista é banido de aplicativo após ser acusado de assediar adolescente em Manaus

Redação AM POST

Um motorista de aplicativo da 99 foi banido após uma adolescente de 15 anos tê-lo denunciado por assédio durante uma corrida no sábado (15) a caminho da Banda da Boulevard, ocorrida entre a avenida Djalma Batista e a Rua Ferreira Pena, no Centro de Manaus.

De acordo com a adolescente, no dia anterior ela teria pegado uma corrida junto com a avó com o mesmo motorista, e quando foi entrar no carro ele disse para ela sentar na frente pois ele já tinha levado ela e a vó, então ela não precisava ter medo.

Segundo a menor, ele disse que era divorciado, não vivia sem mulher e era muito tarado. Afirmou até que namoraria com ela se não fosse comprometida. Na ação ele disparou “esse teu namorado não deve te fazer gozar” e pegou na coxa da jovem afirmando ‘Você tem um coxão’.

Após o ocorrido a vítima foi até a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) junto com a mãe, registrar um Boletim de Ocorrência (BO) contra o motorista.

A 99 repudiou a atitude do motorista o baniu e se pronunciou em nota.

Leia na íntegra:

A plataforma lamenta profundamente o caso e reitera que repudia veemente esse tipo de violência. Temos uma política de tolerância zero em relação a isso. Por isso, dedicamos nossos esforços na prevenção, proteção e acolhimento de todos os usuários da plataforma, principalmente para as mulheres. Por conta dessa missão, a 99 investe continuamente em tecnologia para que o serviço seja seguro antes, durante e depois das corridas.

Entre as medidas está o kit de segurança, que oferece a opção de compartilhar a rota para contatos de confiança, além de poder ligar para a polícia. O app também possui uma inteligência artificial, o Rastreador de Comentários, que vasculha automaticamente as avaliações das usuárias ao fim das corridas para a identificação dos casos de assédio ou violência sexual.

Com essa tecnologia, a empresa pode priorizar esses casos e acolher a vítima de maneira humanizada mais rapidamente, bem como tomar todas as providências possíveis, que pode incluir bloqueio e colaboração com a investigação das autoridades. Em situações de assédio, o atendimento é feito exclusivamente por uma mulher.

Passageiras e motoristas que tenham sofrido esse tipo de violência devem reportar imediatamente para a empresa, por meio de seu app, ou no telefone 0800-888-8999, para que o acolhimento e suporte necessários sejam oferecidos. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cuidar exclusivamente da proteção dos usuários, sejam elas motoristas ou passageiras